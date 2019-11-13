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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'de "yaprak dökümü"

Süper Lig'de "yaprak dökümü"

'in 2019-2020 sezonunda 11 hafta geride kalırken, 6 takım değişikliğine gitti. Ligde son teknik direktör ayrılıkları milli maçlar nedeniyle verilen arada ve 'da yaşandı. Böylece bu sezon "teknik müdahale"ye giden takım sayısı 6'ya çıktı.

'de daha önce , Yukatel Denizlispor, ve 'de değişiklikleri gerçekleşmişti.

KAYSERİSPOR'DA 3 TEKNİK ADAM ÇALIŞTI

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geride kalan 11 haftalık bölümde 3 teknik direktör görev yaptı. Kayserispor, yönetiminde ilk 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor'da 4-0'lık Göztepe mağlubiyeti sonrası başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman istifa etti.

SAMET AYBABA İKİ MAÇA ÇIKTI

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'dan sonra getirildi. Aybaba yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise BtcTurk 'a 4-0 yenildi.

Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile sözleşme imzaladıktan 17 gün sonra istifa etti. Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile sözleşme imzalandı. Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek moral bulan Kayserispor, daha sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

DENİZLİSPOR, İLDİZ'İN GÖREVİNE SON VERDİ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezona 2'de 2 yaparak başlamasına rağmen daha sonra oynadığı 5 maçta galip gelemedi. Denizlispor'da 7. haftada alınan 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz'in sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Mehmet Özdilek ile anlaşmaya varıldı. İldiz, geçen sezon TFF 1. Lig'de Denizlispor'u şampiyon yaparak 9 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı ekibi yeniden Süper Lig'e çıkarmıştı.

Denizlispor, yeni teknik direktörü Özdilek ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken, ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı. Ege temsilcisi, daha sonra ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE "KAPLAN DÖNEMİ" 9 HAFTA SÜRDÜ

Ligin bir diğer yeni ekibi Gençlerbirliği'nde de teknik direktör değişimi yaşandı. Sezona yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, 9. hafta sonunda 6 puanla 17. sırada yer aldı. Başkent ekibinde yönetim, sezona istenildiği gibi başlanılamaması üzerine 9. hafta sonunda Kaplan ile yollarını ayırırken, daha önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Hamzaoğlu ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

TAMER TUNA İSTİFA ETTİ

Göztepe'de teknik direktör , 9. haftada alınan 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin ardından görevinden istifa etti.

Böylece İzmir ekibindeki 'ikinci Tamer Tuna dönemi' sona erdi. İlk 9 haftada 9 puan toplayan Göztepe'nin yeni teknik direktörü ise geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan Hatayspor'da ortaya koyduğu performansla dikkati çeken İlhan Palut oldu.

KAPLAN, YENİDEN MKE ANKARAGÜCÜ'NDE

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan 'nde ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi. MKE Ankaragücü, sezona başkentin bir diğer ekibi Gençlerbirliği'nde başlayan teknik direktör Mustafa Kaplan ile dün anlaşmaya vardı. Kaplan, geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçmiş ve MKE Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

ANTALYASPOR'DA AYRILIK

'da son 4 maçta alınan mağlubiyetler beraberinde ayrılığı da getirdi. Akdeniz ekibinden dün yapılan açıklamada, " ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Antalyaspor, geçen sezon Bülent Korkmaz yönetiminde ligi 7. sırada bitirmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar görev yapan teknik direktörler şöyle:

Takım Teknik direktör
Antalyaspor Bülent Korkmaz, -
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut
Beşiktaş Abdullah Avcı
BtcTurk Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor İsmail Kartal
Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay
Fenerbahçe Ersun Yanal
Galatasaray Fatih Terim
Gaziantep FK Marius Sumudica
Gençlerbirliği Mustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu
Göztepe Tamer Tuna, İlhan Palut
İstikbal Mobilya Kayserispor Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun
İttifak Holding Konyaspor Aykut Kocaman
Kasımpaşa Kemal Özdeş
Medipol Başakşehir Okan Buruk
MKE Ankaragücü Metin Diyadin, Mustafa Kaplan
Trabzonspor Ünal Karaman
Yukatel Denizlispor Yücel İldiz, Mehmet Özdilek
  1. 13.11.2019
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