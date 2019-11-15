Kaptan Quaresma
Kasımpaşa Kulübü, takım kaptanlığına Ricardo Quaresma'nın getirildiğini resmi site üzerinden duyurdu. Takımda kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu.
Kasımpaşa'da takım kaptanlığına Ricardo Quaresma getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Portekizli yıldızın kaptanlığa getirildiği duyuruldu. Kasımpaşa'da kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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