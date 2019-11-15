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15 Kasım 2019, Cuma
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Quaresma

Kaptan Quaresma

Kulübü, takım kaptanlığına 'nın getirildiğini resmi site üzerinden duyurdu. Takımda kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu.

'da takım kaptanlığına getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Portekizli yıldızın kaptanlığa getirildiği duyuruldu. Kasımpaşa'da kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu.

  1. 15.11.2019
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