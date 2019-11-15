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15 Kasım 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarına devam etti

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

, 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında başkent ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan lacivert-beyazlıların, akşam ise teknik direktör yönetiminde sahada çalıştığı bildirildi. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Milli takımlarda bulunan Haris Hajradinovic ve Strahil Popov'un antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 15.11.2019
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