Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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