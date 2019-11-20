Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

, 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN