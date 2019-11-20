Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.