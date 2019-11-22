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22 Kasım 2019, Cuma
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'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

, 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yan top ve şut organizasyonlarıyla sona erdi.

, mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 22.11.2019
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