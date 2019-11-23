Alt sıralardan kurtulmayı planlayan Gençlerbirliği galip gelmek istiyor!
Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı Candeias ve Sio ile sakatlığı devam eden Ahmet Oğuz da mücadelede forma giyemeyecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda pazar günü saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor.
Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Alt sıralardan kurtulmayı planlayan Gençlerbirliği galip gelmek istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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