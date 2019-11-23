Alt sıralardan kurtulmayı planlayan Gençlerbirliği galip gelmek istiyor! - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Alt sıralardan kurtulmayı planlayan galip gelmek istiyor!

Alt sıralardan kurtulmayı planlayan Gençlerbirliği galip gelmek istiyor!

'in 12. haftasında , 'ya konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı Candeias ve Sio ile sakatlığı devam eden Ahmet Oğuz da mücadelede forma giyemeyecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda pazar günü saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından 'de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan 'nde, maçı öncesi üç eksik bulunuyor.

Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

  1. 23.11.2019
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