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14 Kasım 2019, Perşembe
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'den bir sakatlık haberi daha!

Fenerbahçe'den bir sakatlık haberi daha!

'de futboldan sonra basketbolda da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'nun CSKA ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Euroleague'de sezona istediği gibi başlayamayan Beko, son olarak 'i mağlup ederek nefes almıştı. Ligin 8. karşılaşmaları için CSKA ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan sarı lacivertli ekibe Nando De Colo'dan kötü haber geldi.

beIN Sports'un haberine göre bacağında ağrılar hisseden Fransız oyuncu Moskova'ya giden kafilede yer almadı. Hafta boyunca idmanlara katılarak kendisini deneyen De Colo'nun ağrılarının geçmemesi üzerine yıldız oyun kurucunun riske edilmemesine karar verildi. Nando De Colo'nun bir sonraki hafta deplasmanında sahaya çıkması bekleniyor.

De Colo, sarı lacivertli formayla Euroleague'de 21 sayı ortalamsı tutturmuştu.

  1. 14.11.2019
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