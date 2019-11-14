Fenerbahçe'den bir sakatlık haberi daha!

Euroleague'de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko, son olarak Bayern Münih'i mağlup ederek nefes almıştı. Ligin 8. karşılaşmaları için CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan sarı lacivertli ekibe Nando De Colo'dan kötü haber geldi.

beIN Sports'un haberine göre bacağında ağrılar hisseden Fransız oyuncu Moskova'ya giden kafilede yer almadı. Hafta boyunca idmanlara katılarak kendisini deneyen De Colo'nun ağrılarının geçmemesi üzerine yıldız oyun kurucunun riske edilmemesine karar verildi. Nando De Colo'nun bir sonraki hafta Barcelona deplasmanında sahaya çıkması bekleniyor.

De Colo, sarı lacivertli formayla Euroleague'de 21 sayı ortalamsı tutturmuştu.