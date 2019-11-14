İşte Mehmet Ekici'nin yeni takımı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Çalışmalarını bireysel anlamda sürdüren Mehmet Ekici, devre arasında imzayı atacak...
Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Mehmet Ekici'yle söz kesti. Yıldız oyuncu devre arasında bonservisiyle Lacivert-Beyazlılar'a imza atacak.
Kemal Özdeş idaresinde üst sıraları hedefleyen, Avrupa potasında olmak isteyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe'de adı TFF'ye bildirilmeyen ve çalışmalarını takımla birlikte sürdüren Mehmet Ekici'yi gündemine aldı.
Yıldız orta saha ile yapılan görüşmeler neticesinde devre arası için söz kesildi. Yeni Akit'te yer alan haberde, Fenerbahçe'de sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyen Ekici'nin alacaklarına karşılık bonservisi ile birlikte Kasımpaşa'ya gideceği ifade edildi.
- 14.11.2019
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