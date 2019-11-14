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14 Kasım 2019, Perşembe
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İşte 'nin yeni takımı!

İşte Mehmet Ekici'nin yeni takımı!

ekiplerinden , 'de bırakılan 'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Çalışmalarını bireysel anlamda sürdüren Mehmet Ekici, devre arasında imzayı atacak...

, 'de durumda olan 'yle söz kesti. Yıldız oyuncu devre arasında bonservisiyle Lacivert-Beyazlılar'a imza atacak.

idaresinde üst sıraları hedefleyen, Avrupa potasında olmak isteyen ekibi, Fenerbahçe'de adı 'ye bildirilmeyen ve çalışmalarını takımla birlikte sürdüren Mehmet Ekici'yi gündemine aldı.

Yıldız orta saha ile yapılan görüşmeler neticesinde devre arası için söz kesildi. Yeni Akit'te yer alan haberde, Fenerbahçe'de sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyen Ekici'nin alacaklarına karşılık bonservisi ile birlikte Kasımpaşa'ya gideceği ifade edildi.

  1. 14.11.2019
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