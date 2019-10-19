THY Euroleague’in üçüncü haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'nin Fransız basketbolcusu Nando de Colo seçildi.
THY Euroleague'de üçüncü haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı 87-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Fransız basketbolcu Nando de Colo, haftanın MVP'si seçildi. Yıldız basketbolcu, 30 dakika süre aldığı müsabakada 39 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile oynayarak takımını sırtladı.
32 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 44 verimlilik puanı aldı. Fransız oyuncu böylece kariyerinde 16. haftanın MVP'si olmuş oldu. Nando de Colo bu alanda zirvede bulunuyor.
Yıldız basketbolcu ayrıca 39 sayı ve 44 verimlilik puanıyla Euroleague'de kişisel rekorlarını da kırdı.
- 19.10.2019
- Fenerbahçe'de Max Kruse Denizlispor maçı kafilesine alınmadı
- THY Euroleague’de üçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo
- MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler ve eksik oyuncular...
- Babel'den Fotomac.com.tr'ye mesaj
- Colin Kazım'ın takımından ilginç protesto
-
Daum'dan asker selamına destek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
-
Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
-
Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
THY Euroleague’de üçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.