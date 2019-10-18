Valencia Basket 78-83 Anadolu Efes | Maç sonucu - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
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78-83 | Maç sonucu

Valencia Basket 78-83 Anadolu Efes | Maç sonucu

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında , konuk olduğu İspanya temsilcisi 'i 83-78 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes ilk deplasman zaferine ulaşmış oldu.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi , ilk çeyreğini 27-23 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 46-39 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve daha organize hücumlar gerçekleştiren , üçüncü periyotu 69-63 önde kapattı. Son çeyrekte de aradaki skor farkını koruyan konuk ekip, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Valencia Basket ise üçüncü mağlubiyetini aldı.

  1. 19.10.2019
  2. Güncelleme: 19.10.2019 01:32
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