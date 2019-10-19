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20 Ekim 2019, Pazar
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haberler (19.10.19)

Aktüel haberler (19.10.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

EL CLASICO ERTELENDİ

26 Ekim'de oynanması planan - R. Madrid derbisi, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle ertelendi. İki kulüp yönetimi yaptığı görüşmeler sonunda yeni tarihi 18 Aralık olarak kararlaştırdığını bildirdi.

BASKETBOLDA 4. HAFTA ZAMANI

Erkekler 'nde 4. hafta heyecanı bugün başlıyor. Program şöyle: 13.00: Afyon-G.Saray, 15.15: Karşıyaka-İTÜ, 17.30: TOFAŞ-Türk Telekom, 20.00: Beşiktaş-Bandırma. Yarın: 13.00: F.Bahçe- Bahçeşehir, 15.15: OGM-Bursa, 17.30: - G.Antep. Pazartesi: 20.00: A. Efes-B.Çekmece.

HEYECAN SÜRÜYOR

KADINLAR Ligi 2. haftası başlıyor. Program: Bugün: 13.30: Elazığ-Kayseri, 15.15: Adana-F. Bahçe. Yarın: 13.00: Beşiktaş-İzmit, 14.00: OGM-Çukurova, 15.15: Botaş- G.Saray, 16.30: Hatay-Samsun.

1.12 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ

'DA yapılan 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nı 1 milyon 120 milyon kişinin izlediği belirtildi. Organizasyon tarihinin en fazla izlenen turnuvası olurken, ABD-Hollanda (2-0) finalini 260 milyon kişinin canlı seyrettiği ifade edildi.

FİLEDE DERBİ VOLEYBOL

Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın açılışında Beylikdüzü evinde PTT'ye 3-1 yenildi. Bugün 19.00'da Beşiktaş-G. Saray derbisi Burhan Felek'te oynanacak. Haftanın programı şöyle: 14.00: F.Bahçe- Yeşilyurt, Karayolları- Eczacıbaşı, 17.30:
Nilüfer-Aydın. Yarın: 19.00: VakıfBank-THY.

  1. 19.10.2019
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