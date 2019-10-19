Aktüel haberler (19.10.19)

EL CLASICO ERTELENDİ

26 Ekim'de oynanması planan Barcelona- R. Madrid derbisi, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle ertelendi. İki kulüp yönetimi yaptığı görüşmeler sonunda yeni tarihi 18 Aralık olarak kararlaştırdığını bildirdi.

BASKETBOLDA 4. HAFTA ZAMANI

Erkekler Basketbol Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün başlıyor. Program şöyle: 13.00: Afyon-G.Saray, 15.15: Karşıyaka-İTÜ, 17.30: TOFAŞ-Türk Telekom, 20.00: Beşiktaş-Bandırma. Yarın: 13.00: F.Bahçe- Bahçeşehir, 15.15: OGM-Bursa, 17.30: Darüşşafaka- G.Antep. Pazartesi: 20.00: A. Efes-B.Çekmece.

HEYECAN SÜRÜYOR

KADINLAR Basketbol Ligi 2. haftası başlıyor. Program: Bugün: 13.30: Elazığ-Kayseri, 15.15: Adana-F. Bahçe. Yarın: 13.00: Beşiktaş-İzmit, 14.00: OGM-Çukurova, 15.15: Botaş- G.Saray, 16.30: Hatay-Samsun.

1.12 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ

FRANSA'DA yapılan 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nı 1 milyon 120 milyon kişinin izlediği belirtildi. Organizasyon tarihinin en fazla izlenen turnuvası olurken, ABD-Hollanda (2-0) finalini 260 milyon kişinin canlı seyrettiği ifade edildi.

FİLEDE DERBİ VOLEYBOL

Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın açılışında Beylikdüzü evinde PTT'ye 3-1 yenildi. Bugün 19.00'da Beşiktaş-G. Saray derbisi Burhan Felek'te oynanacak. Haftanın programı şöyle: 14.00: F.Bahçe- Yeşilyurt, Karayolları- Eczacıbaşı, 17.30:

Nilüfer-Aydın. Yarın: 19.00: VakıfBank-THY.