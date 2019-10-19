Futbolda elle oynama kuralları

El; doğal konumunun dışında olduğu için elle oynama SAYILIR.

El omuz hizasının üzerine kalktığında doğal konumunun dışına çıkmıştır elle oynama SAYILIR.

Bir oyuncu topa uzaklaştırmak amacıyla vuruş yaptığında top istemsiz bir şekilde ayağından eline gelirse elle oynama SAYILMAZ.

Oyuncunun eli doğal konumunda gözükmesine karşın vücudu ile topa doğru hamle yaptığı için elle oynama SAYILIR.

Oyuncunun eli doğal konumunda ve topa doğru hareket yapmadığı için bu ÇARPMADIR elle oynama sayılmaz.

Oyuncu yere düştüğünde bu düşüş sırasında top destek eline gelirse çarpma, diğerine gelirse elle oynama SAYILIR.





Oyuncu düşerken topu eliyle kasıtlı olarak uzaklaştırır veya top elinden rakip kaleye girerse elle oynama SAYILIR.

Oyuncunun eli omuz hizasının altında kalsa dahi topu bilerek kesecek şekilde hamle yaptıysa elle oynama SAYILIR.

Oyuncu koşarken eline çarpan top elle oynama SAYILMAZ.

Oyuncunun uzaktan gelen toptan elini kaçırmak için yeterli zamanı varsa ve çekmezse elle oynama SAYILIR.

Eğer top bir oyuncunun eline elini kaçıramayacağı şiddetle geliyorsa eli doğal konumun dışında açık olmadığı sürece elle oynama SAYILMAZ.

Hücum yapan oyuncunun top eline çarpıp gol şansı sağlıyorsa her şartta elle oynama SAYILIR..

Savunan oyuncunun doğal konumda eline çarpan top elle oynama SAYILMAZ.