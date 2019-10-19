Liglerde ilk devre yarılanırken, çeşitli nedenlerle takımdaki mevcut durumundan memnun olmayan futbolcular gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. İşte devre arası transfer döneminde takımlarından ayrılması beklenen 6 yıldız isim...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Ekim 2019 Cumartesi 11:05
Güncelleme: 19.10.2019 11:05
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Avrupa liglerinde devre arası transfer dönemi öncesi yol yarılanırken, bazı yıldız isimler takımda az süre aldıkları gerekçesiyle ayrılık hazırlıkları yapmaya başladı.
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Antrenörleriyle yıldızı barışmayan ve ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen 6 yıldız ismi derledik...
OlivierGiroud: Teknik direktör Frank Lampard'ınTammyAbraham tercihi nedeniyle birçok maçta yedek kulübesine mahkum olan Fransız golcü milli takımda ise gollerine devam ediyor. 33 yaşındaki futbolcunun ocak ayında ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmesi bekleniyor.
MarioMandzukic:Sarri'nin kadroda düşünmediği ve Şampiyonlar Ligi listesine dahi almadığı Hırvat futbolcu sözleşmesi 2021'de bitecek olsa da takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli isimle ilgilenen en ciddi ekip ManchesterUnited olsa da Çin kulüplerinin de golcü oyuncu için teklif yapacağı konuşuluyor.
Isco: Fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle ZinedineZidane'ın çok fazla şans vermediği Isco ocak ayı yolcularından. 27 yaşındaki futbolcunun EURO2020'de İspanya formasıyla mücadele edebilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi.