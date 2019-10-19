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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Ocak ayında transfer olması beklenen 6 yıldız!

Liglerde ilk devre yarılanırken, çeşitli nedenlerle takımdaki mevcut durumundan memnun olmayan futbolcular gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. İşte devre arası transfer döneminde takımlarından ayrılması beklenen 6 yıldız isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:05 Güncelleme: 19.10.2019 11:05
Ocak ayında transfer olması beklenen 6 yıldız!

Avrupa liglerinde devre arası transfer dönemi öncesi yol yarılanırken, bazı yıldız isimler takımda az süre aldıkları gerekçesiyle ayrılık hazırlıkları yapmaya başladı.

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Ocak ayında transfer olması beklenen 6 yıldız!

Antrenörleriyle yıldızı barışmayan ve ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen 6 yıldız ismi derledik...

Ocak ayında transfer olması beklenen 6 yıldız!

Olivier Giroud: Teknik direktör Frank Lampard'ın Tammy Abraham tercihi nedeniyle birçok maçta yedek kulübesine mahkum olan Fransız golcü milli takımda ise gollerine devam ediyor. 33 yaşındaki futbolcunun ocak ayında ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmesi bekleniyor.

Ocak ayında transfer olması beklenen 6 yıldız!

Mario Mandzukic: Sarri'nin kadroda düşünmediği ve Şampiyonlar Ligi listesine dahi almadığı Hırvat futbolcu sözleşmesi 2021'de bitecek olsa da takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli isimle ilgilenen en ciddi ekip Manchester United olsa da Çin kulüplerinin de golcü oyuncu için teklif yapacağı konuşuluyor.

Ocak ayında transfer olması beklenen 6 yıldız!

Isco: Fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Zinedine Zidane'ın çok fazla şans vermediği Isco ocak ayı yolcularından. 27 yaşındaki futbolcunun EURO 2020'de İspanya formasıyla mücadele edebilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi.

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