Mario Mandzukic: Sarri'nin kadroda düşünmediği ve Şampiyonlar Ligi listesine dahi almadığı Hırvat futbolcu sözleşmesi 2021'de bitecek olsa da takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli isimle ilgilenen en ciddi ekip Manchester United olsa da Çin kulüplerinin de golcü oyuncu için teklif yapacağı konuşuluyor.