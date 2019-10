Malatya’dan Barış Pınarı’na selam

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu toplantıya Galatasaray adına Erdal Laçin, Fenerbahçe adına Burak Çiçek, Beşiktaş adına ise Soner Demirci katıldı. Taraftarlar, ortak basın açıklamasında Türk askerlerinin yanında olduklarını her zaman ve her daim hazır halde bulunduklarını ifade ettiler.

Taraftar dernekleri adına açıklama yapan Derebeyleri Taraftarlar Derneği tribün lideri Serdar Kaplan, ordumuzun yanında olduklarını söyledi.



"MİLLETİMİZ HER KOŞULDA DEVLETİMİZİN ARKASINDA DURMUŞTUR"

Kaplan, "Malum olduğu üzere Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan ederek tehdit unsuru haline gelen Suriye Demokrat Güçleri'ne karşı 9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Ulusal Ordusu gurupları tarafından başlatılan bir sınır ötesi askeri harekat olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın "Amacımız Fırat'ın doğusuna da barış pınarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz" şeklindeki açıklamalarıyla dillenen süreç, çığ gibi büyüyen destekle bu harekata ismini vermiştir. Harekat kimilerince desteklenmiş, kimilerince kınanmış, hatta operasyonu işgal olarak tanımlayanlar bile olmuştur. Sadece güvenlik kaygısıyla hareket eden ve tek yumruk haline gelen ülkemizin kararlı tutumu sonucunda harekata karşı çıkanlar geri adım atmış, terör unsurlarının bölgeden çekilmeye başlaması ile de maksat hasıl olmuştur. Nitekim operasyondan sadece 8 gün sora, 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Türkiye-ABD ortak açıklamasında ortak paydada bulunmuş "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar" vurgusu yapılmak suretiyle PKK/YPG'nin bölgeden 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara verildiği ancak bunun kesinlikle bir ateşkes olmadığına işaret edilmiş, operasyonun durdurulmasının ancak ve ancak terör unsurlarının bölgeden tamamen çıkması halinde söz konusu olacağının altı çizilmiştir. Son günlerde yaşananlar açıkça gösterilmiştir ki tüm farklı düşünenlere rağmen kenetlenen milletimiz, her koşulda devletimizin arkasında durmuştur. Böyle bir durumda güçlü bir takım olabildiğimiz ve takım ruhu ile hareket ettiğimiz de anlaşılmış olup, ofansta ve defansta topu asla taca atmadan köşe gönderinde oyalanmadan, her durumda bu takıma tam destek vereceğimiz bilinmelidir. Her durum ve şartta devletimizin ve muzaffer ordumuzun yanında olduğumuzu, konu vatan olduğunda herşeyin teferruat olduğu bu durumda bizlere düşen her görevi de layıkı ile yerine getirmeye çalışacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız" dedi.



"BİRLİĞİMİZİ GÖREN ŞER ODAKLARI SAHADA KAYBEDECEKLERİNİ ANLAYINCA"

Tribünde her zaman kardeş olduklarının da altını çizen Serdar Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada, tribünde ve statta rakip olabiliriz ama iş milli birlik ve beraberlik olunca Soner hocamızın dediği gibi vatanımızı bir spor kulübü gibi görüp tek taraftarı biziz. Birliğimizi gören şer odakları sahada kaybedeceklerini anlayınca masada bizim istediklerimizi imzalamak zorunda kaldılar. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz inşallah daimdir. Hepimiz kardeşiz. Gönül ister ki tribünde de kardeş olalım. İnşallah bu günlerde gelir diye düşünüyorum."