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18 Ekim 2019, Cuma
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Daum'dan asker selamına destek

Daum'dan asker selamına destek

Bir dönem , ve 'u da çalıştıran Alman teknik adam , A Milli Takımı futbolcularının yaptığı asker selamı ile ilgili ülkesinin basınına milli futbolcuları destekleyici açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem ülkemizde , ve 'un teknik direktörlüğünü yapan , Alman basınından Sport 1'e A Milli Takım futbolcularının maçlarda yaptığı asker selamı ile ilgili röportaj verdi.

Konuşmasında milli oyuncuları destekleyen Daum, kendisinin de Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türklerde asker çok yüksek önceliğe sahiptir. Ben de asker vakfına bağışta bulunmuştum. Türk ordusu bizimkine benzemiyor. Almanya'da ordu tartışmalıdır. Türkler askerine büyük bir şefkat duyar. Türkiye'de ordu Almanya'daki polis gibidir. Arkadaşınızdır, yardımınıza koşar. Orada askere verilen değer çok yüksektir."



  1. 18.10.2019
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