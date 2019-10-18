Daum'dan asker selamına destek
Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u da çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, A Milli Takımı futbolcularının yaptığı asker selamı ile ilgili ülkesinin basınına milli futbolcuları destekleyici açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Christoph Daum, Alman basınından Sport 1'e A Milli Takım futbolcularının maçlarda yaptığı asker selamı ile ilgili röportaj verdi.
Konuşmasında milli oyuncuları destekleyen Daum, kendisinin de Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Türklerde asker çok yüksek önceliğe sahiptir. Ben de asker vakfına bağışta bulunmuştum. Türk ordusu bizimkine benzemiyor. Almanya'da ordu tartışmalıdır. Türkler askerine büyük bir şefkat duyar. Türkiye'de ordu Almanya'daki polis gibidir. Arkadaşınızdır, yardımınıza koşar. Orada askere verilen değer çok yüksektir."
- 18.10.2019
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
Objektif Fenerli FB miz haklı olmakla birlikte bu gibi işlerin peşine düşmemeli sahada yapamadığınız işi masada yapmak doğru değil çare Ersun yanal gitmeli
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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