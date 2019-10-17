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17 Ekim 2019, Perşembe
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Kalp krizinden ölen altyapı antrenörünü unutmadılar

Kalp krizinden ölen altyapı antrenörünü unutmadılar

takım, geçtiğimiz günlerde maç izlediği sırada kalp krizinden vefat eden altyapı antrenörü için, ''Zafer Men seni unutmayacağız güzel insan''pankart yaptırarak Beyçayırı sahasını asdı.

6'ıncı Grupta ki mücadele eden temsilcisi yönetimi anlamlı bir işe imza attı. takım, geçtiğimiz günlerde maç izlediği sırada kalp krizinden vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı antrenörü için, ''Zafer Men seni unutmayacağız güzel insan''pankart yaptırarak Beyçayırı sahasını asdı. Ereğli Belediyespor'un bu anlamlı hareketi Ereğli halkından büyük takdir aldı. Teknik Sorumlu, Ercan Yaman ve futbolcular hafta sonu sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirterek geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kdz. Ereğli Belediyespor Altyapı Sorumlusu Zafer Men için mücadele edeceklerini ifade etti.

  1. 17.10.2019
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