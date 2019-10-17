MLS'e Zlatan Ibrahımovic damgası
MLS'te Los Angeles Galaxy'de top koşturan İsveçli yıldız zlatan Ibrahimovic, MLS'te forma giyen oyuncular içerisinde forması en çok satılan isim oldu. Geçtiğimiz sezon da MLS'te en çok forması satılan isim olan Ibrahimovic böylelikle üst üste 2. kez bu unvanın sahibi oldu.
MLS'te yaptığı gol ve asistlerle taraftarın sevgisini kazanan Zlatan İbrahimovic forma satışında rekor kırdı. Geçen sezon forması en çok satın alınan isim olan İbrahimovic 2. senede zirveyi kaptırmadı.
Atlanta United'tan Joseph Martinez listede 2. sırayı alırken, Los Angeles FC'den Carlos Vela 3. sırayı aldı.
4. sırada futbolu bırakma kararı alan Wayne Rooney bulunurken, 5. sırada ise Chicago Fire'dan Alman oyuncu Bastian Schweinsteiger var.
Sıralamaya konu olan veriler MLS'in resmi kanallarından satılan forma adedi ile 2019 yılı başından ekim ayı itibariyle sona eren normal sezon süresini kapsıyor.
En çok satılan formalar listesinde Seattle Sounders'tan 4 oyuncu ilk 25 içerisinde yer alırken toplamda 13 farklı ülkeden futbolcu listeye girmeyi başardı.
- 17.10.2019
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
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Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
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İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
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