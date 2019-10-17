Ribery'den FIFA 20'ye sitem
Kariyerini İtalyan ekibi Fiorentina'da sürdüren Franck Ribery, FIFA 20'deki görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak "Bu adam kim?" şeklinde ironik bir yorum yaptı.
Uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih'ten geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Franck Ribery, İtalyan ekibi Fiorentina ile sözleşme imzalamıştı.
Fransız yıldız sosyal medya hesabından FIFA 20'deki görüntüsünü yayınladı ve "Çocuklarımla kısa süre önce FIFA 20 oynadık. Hey FIFA, bu adam kim?" diyerek ironik bir paylaşıma imzasını attı.
Serie A ekibi Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 17.10.2019
-
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
-
Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
-
Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
Toplam 1
Yorum
İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
Ribery'den FIFA 20'ye sitem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.