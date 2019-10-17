Ribery'den FIFA 20'ye sitem

Uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih'ten geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Franck Ribery, İtalyan ekibi Fiorentina ile sözleşme imzalamıştı.

Fransız yıldız sosyal medya hesabından FIFA 20'deki görüntüsünü yayınladı ve "Çocuklarımla kısa süre önce FIFA 20 oynadık. Hey FIFA, bu adam kim?" diyerek ironik bir paylaşıma imzasını attı.

Serie A ekibi Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.



