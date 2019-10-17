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17 Ekim 2019, Perşembe
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Ribery'den 20'ye sitem

Ribery'den FIFA 20'ye sitem

Kariyerini İtalyan ekibi 'da sürdüren , 20'deki görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak "Bu adam kim?" şeklinde ironik bir yorum yaptı.

Uzun yıllar formasını giydiği 'ten geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan , İtalyan ekibi ile sözleşme imzalamıştı.

Fransız yıldız sosyal medya hesabından 20'deki görüntüsünü yayınladı ve "Çocuklarımla kısa süre önce FIFA 20 oynadık. Hey FIFA, bu adam kim?" diyerek ironik bir paylaşıma imzasını attı.

Serie A ekibi Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.


  1. 17.10.2019
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