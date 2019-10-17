Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

EURO 2020 hedefine emin adımlarla yürüyen A Milli Takımımız'da Fransa deplasmanındaki savunma başarısı ile gündemi sallayan Merih Demiral adeta fırtınalar estiriyor... Başarılı oyuncunun Juventus'tan takım arkadaşı Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da Merih kararı milli stoperimizin geleceğini etkileyecek cinsten. İşte ayrıntılar ve Ronaldo'nun Merih isteği...

17 Ekim 2019 Perşembe 11:47 Güncelleme: 17.10.2019 12:03
Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

Özellikle stoperde Merih Demiral'ın performansı göz kamaştırıyor.

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Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

21 yaşındaki yıldız futbolcunun, Sassuolo ve Juventus formalarıyla son 10 ayda gösterdiği gelişim dikkatlerden kaçmadı.

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

Serie A'ya kariyerinin henüz başında adım atan Merih, özellikle Juventus transferiyle zirve yaptı.

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

Yaz döneminde 18 milyon euroya gittiği Juve'de sadece 4 ayda çok ciddi gelişim gösteren genç stoper, Fransa maçında büyük yıldızlara karşı soğukkanlı duruşuyla büyük alkış ve takdir topladı.

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral kararı! Herkes bunu konuşuyor...

Bu gelişimin altında önemli nedenler bulunuyor. Maurizio Sarri gibi Avrupa'nın en başarılı teknik direktörlerinden biriyle çalışan Merih, savunma hattında Chiellini, Bonucci, Rugani ve De Ligt gibi üst düzey isimlerle mesai yapıyor.

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