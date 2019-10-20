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20 Ekim 2019, Pazar
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'de potada rakip Bahçeşehir

Fenerbahçe'de potada rakip Bahçeşehir

, 4. hafta maçında bugün 'ni konuk ediyor. Saat 13.00'te ve 'nda oynanacak mücadele 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

, 4. hafta maçında bugün 'ni konuk ediyor. Saat 13.00'te ve 'nda oynanacak mücadele 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Erşan Kartal, Sinan İşgüder, Sinem Tetik hakem üçlüsü yönetecek. Hafta içinde Baskonia'yı yenerek Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanmıştı.

DE COLO MVP SEÇİLDİ
THY Euroleague'in üçüncü haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'nin Fransız basketbolcusu Nando de Colo oldu. Fenerbahçe Beko'nun, Baskonia'yı 87-80 yendiği maçta mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayan De Colo, THY Avrupa Ligi'nde kendi sayı rekorunu da kırmıştı.

  1. 20.10.2019
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