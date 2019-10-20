Fenerbahçe'de potada rakip Bahçeşehir

Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor. Saat 13.00'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Erşan Kartal, Sinan İşgüder, Sinem Tetik hakem üçlüsü yönetecek. Hafta içinde Baskonia'yı yenerek THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanmıştı.

DE COLO MVP SEÇİLDİ

THY Euroleague'in üçüncü haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'nin Fransız basketbolcusu Nando de Colo oldu. Fenerbahçe Beko'nun, Baskonia'yı 87-80 yendiği maçta mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayan De Colo, THY Avrupa Ligi'nde kendi sayı rekorunu da kırmıştı.