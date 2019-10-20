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20 Ekim 2019, Pazar
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(20.10.19)

Aktüel haberler (20.10.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

ASLAN 1 SAYI FARKLA GÜLDÜ

Erkekler 4. haftasında , deplasmanda Afyon'u 68-67 mağlup etti. Sarıkırmızılılar bitime 17 saniye kala Webster'ın sayılarıyla galibiyeti kopardı. Maçın en skoreri 21 sayıyla oynayan G.Saraylı Harrison oldu. Diğer sonuçlar ise şöyle: Karşıyaka-İTÜ: 105-67, Tofaş-Türk Telekom: 81-72, SJ-Bandırma: 97-82.

FENER ÇOK RAHAT

Kadınlar Basketbol Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, 'yı deplasmanda 29 sayı farkla 85-56 mağlup etmeyi başardı. Elazığ ise 'yi 83-68 devirdi. Bugün ise 4 maç var program şöyle: 13.00: Beşiktaş-İzmit, 14.00: OGM-Çukurova, 15.15: Botaş- G.Saray, 16.30: Hatay-Samsun.

NUR TATAR'DAN BRONZ MADALYA

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Tekvando Sofya Grand Prix'sinde Nur Tatar Askari kazandı. 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı organizasyonda yarı finale yükselen Nur, İngiliz Lauren Williams ile yaptığı maçta boğazına aldığı darbe nedeniyle devam edemedi.

KISA... KISA... KISA...

Fas'ta düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, bronz madalya kazandı. Genç judocumuz bronz madalya maçında Danimarkalı Mathias Madsen'i yendi.

, flaş bir karar aldı. Buna göre; UEFA, Rusya ve Kosova'nın futbol takımlarını uluslararası turnuvalarda eşleşmeyeceğini bildirdi. Nedeni ise takımların güvenlik riski sebebiyle olduğu açıklandı.

Süper Ligi 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 74-72 yendi. Bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar üçüncü galibiyetini alırken, Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini tattı.

  1. 20.10.2019
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