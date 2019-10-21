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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Aktüel haberler (21.10.19)

Aktüel haberler (21.10.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

GALATASARAY DOLU DİZGİN

Herbalife Nutrition Kadınlar 'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 76-64 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılılarda 23 sayıyla oynayan Hartley, galibiyette büyük bir pay sahibi oldu. Kadınlarda dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Beşiktaş-İzmit Bld. 88-89, Ormanspor-Çukurova Basketbol 94-72, Hatay BŞB-Samsun Canik Belediye 97-58.

TİMSAH COŞTU

Basketbol Süper Ligi'nde , Başkentte Ormanspor'u 82-81 yendi. Timsah, deplasmanda üst üste 2. kez kazandı. Diğer maçta ise Darüşşafaka evinde G.Antep'i 76-58 yendi.

AKTÜEL KISA KISA...

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, 'taki final maçında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı aldı.

MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Japonya 'sini, Repsol Honda'dan İspanyol pilot kazandı. Marquez, üst üste 4. kez 1. oldu.

Patika koşusunun elit atletleri ile Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, sona erdi. 63 kilometrelik orta parkurda sporcumuz İrem Can Ayaz birinci oldu.

Çin'deki Dünya Wushu Şampiyonası'nda 48 kiloda Hayriye Türksoy yarı finale, 52 kiloda Zeynep Alipaşaoğlu çeyrek finale çıktı. Erkeklerde 65 kiloda Sefer Budaklı ile 70 kiloda Nusret Altınkaya 2. tura çıktı.

  1. 21.10.2019
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