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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Alanya'da başladı

Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da başladı

heyecanı Alanya'da yaşanıyor. Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen şampiyona 22 ülkeden 19 erkek ve 5 kadın takımın katılımıyla başladı.

7 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kalabalık bir seyirci topluluğu maçları takip etti. Şampiyona, 27 Ekim'de oynanacak kadın ve erkek takımlarının final maçlarıyla sona erecek.

3 TÜRK HAKEMİ DE GÖREV YAPIYOR

12 dakikadan 3 devre halinde gerçekleşen maçlarda kokartlı Özcan Sultanoğlu, Mustafa Teker ve Murat Ergin Gözütok'tan oluşan Türk hakemler de maç yönetti.

LEVANTE RAKİBİNİ FARKLI YENDİ

Erkeklerde 5 grupta toplam 19 takım mücadele veriyor. D grubunun iddialı ekiplerinden 'nın Levante takımı, 'nın Kebbi takımını üstün bir oyundan sonra 15-0 mağlup etti.

Şampiyonaya katılan takımların dünyaca ünlü sporcuları kumda yeteneklerini ortaya koyarken, nefes kesen hareketleriyle seyircilerden bol bol alkış aldı. Özellikle çimde çok az görülen frikik, röveşata ve uçarak kafa vuruşları görsel şölen sundu.

KADINLARDA BÜYÜK ÇEKİŞME VARDI

Kadınlar kategorisinde oynanan günün ikinci maçı büyük çekişme içinde geçti. 'nin Norcal BSC ekibiyle 'nın WFC Zvezda takımı karşılaştı. ABD ekibi 2-0 öne geçmesine rağmen, Ruslar ikinci periyotta 2 gol bularak, eşitliği sağladı. Son periyot büyük mücadeleye sahne oldu.

  1. 21.10.2019
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