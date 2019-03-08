Gökhan İnler 8 Mart için sahada
Gökhan İnler ve Stefano Napoleoni, İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımları ile bir araya gelip, gösteri maçında yer aldılar.
Medipol Başakşehirli futbolcular Gökhan İnler ve Stefano Napoleoni, İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımları ile bir araya gelip, gösteri maçında yer aldılar.
Organizasyona Medipol Başakşehirli futbolcular Gökhan İnler ve Stefano Napoleoni, Pendik Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nuri Sincanlı, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kamil Özer'in yanı sıra Pendik Çamlık Spor, Tuzla Sahil Spor, Sapan Bağları Spor Kulübü, Defne Spor, Dudullu Spor ve Anadolu Kartalları kulüpleri katıldı.
İnler ve Napoleoni, kadın futbolcularla birlikte penaltı vuruşu kullanırken, sonrasında da düzenlenen gösteri maçında kadın sporcularla birlikte mücadele etti.
"8 MART ÖNEMLİ BİR GÜN"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değinen İnler, "Yarın önemli bir gün. Bugün kurduğum vakıf ve Pendikspor ile güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
"TÜRKİYE'DE POTANSİYEL GÖRÜYORUM"
Gökhan İnler, kurucusu olduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın da çalışmaları ile ilgili olarak, "Bu vakfı kurma nedenim, kariyerimde geçirdiğim zor zamanlardı. İnişler çıkışlar oldu. Hiç pes etmeden bu seviyelere geldim. Sonuçta ben de Türk'üm. Bu ülkeye bir şeyleri geri vermek istedim. Vakfı 2017 yılında açtım. Türkiye'de bir potansiyel görüyorum. Gençleri ve durumu olmayan çocukları bularak onlara da bir şans vermek istiyorum. Elimden bir oyuncu yetişirse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.
- 07.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 10:16
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www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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