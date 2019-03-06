Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
2014 yılından beri Basakşehir’i çalıştıran ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı’nın ismi her sezon büyük takımlarla anılsa da deneyimli hocanın bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı'nın hedefi La Liga'da takım çalıştırmak.
Teknik direktör sıkıntısı yaşadığı dönemlerde Abdullah Avcı'yı göreve getirmek isteyen, fakat bunda başarılı olamayan 3 büyükler tecrübeli çalıştırıcıyı bir türlü ikna edemezken Başakşehir ve Avcı'nın çok farklı planlarının olduğu öğrenildi. Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşanması halinde 56 yaşındaki teknik adamın yurtdışından da takım çalıştıracağı belirtildi. Süper Ligde uzun yıllar hocalık yapan ve artık ülke dışında Türkiye'yi temsil etmek isteyen Abdullah Avcı'nın La Liga'ya oldukça sıcak baktığı belirtilirken, İspanya'da bazı kulüplerin Avcı'yı yakından takip ettiği bildirildi.
MONCHI AVCI'YI YOKLAMIŞTI
Akşam'ın haberine göre; Sevilla'da çalıştığı dönemlerde yurtdışında yaşayan bazı Türk menajerlere Abdullah Avcı'yı soran Monchi'nin hocayı radarına aldığı bilinirken, La Liga haricinde Alman kulüplerinin de Abdullah Avcı için zemin yokladığı öğrenildi.
- 06.03.2019
- Güncelleme: 06.03.2019 13:16
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Çöküş yaşadı
Toplam 1
Yorum
FETTAH hakem hataları yüzünden bir takımı nasıl saf dışı bıraktıklarına baksınlar, eserleriyle övünsünler.
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Galatasaray'da hedef 10'da 10!
Toplam 1
Yorum
mehmet tarihi ve mesajı bir yere kaydedin en az 4 mağlubiyeti olur
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"Kandırıldım"
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal KARAMAN ' dan ders al sayın KARADENİZ kulübün ekonomik durumu iyi değil diye alacaklarından vazgeçti ?
Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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