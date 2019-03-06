Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...

Teknik direktör sıkıntısı yaşadığı dönemlerde Abdullah Avcı'yı göreve getirmek isteyen, fakat bunda başarılı olamayan 3 büyükler tecrübeli çalıştırıcıyı bir türlü ikna edemezken Başakşehir ve Avcı'nın çok farklı planlarının olduğu öğrenildi. Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşanması halinde 56 yaşındaki teknik adamın yurtdışından da takım çalıştıracağı belirtildi. Süper Ligde uzun yıllar hocalık yapan ve artık ülke dışında Türkiye'yi temsil etmek isteyen Abdullah Avcı'nın La Liga'ya oldukça sıcak baktığı belirtilirken, İspanya'da bazı kulüplerin Avcı'yı yakından takip ettiği bildirildi.

MONCHI AVCI'YI YOKLAMIŞTI

Akşam'ın haberine göre; Sevilla'da çalıştığı dönemlerde yurtdışında yaşayan bazı Türk menajerlere Abdullah Avcı'yı soran Monchi'nin hocayı radarına aldığı bilinirken, La Liga haricinde Alman kulüplerinin de Abdullah Avcı için zemin yokladığı öğrenildi.