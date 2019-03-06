Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
06 Mart 2019, Çarşamba
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Ve beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...

Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...

2014 yılından beri Basakşehir’i çalıştıran ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan ’nın ismi her sezon büyük takımlarla anılsa da deneyimli hocanın bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı'nın hedefi 'da takım çalıştırmak.

Teknik direktör sıkıntısı yaşadığı dönemlerde 'yı göreve getirmek isteyen, fakat bunda başarılı olamayan 3 büyükler tecrübeli çalıştırıcıyı bir türlü ikna edemezken ve Avcı'nın çok farklı planlarının olduğu öğrenildi. Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşanması halinde 56 yaşındaki teknik adamın yurtdışından da takım çalıştıracağı belirtildi. Süper Ligde uzun yıllar hocalık yapan ve artık ülke dışında Türkiye'yi temsil etmek isteyen Abdullah Avcı'nın 'ya oldukça sıcak baktığı belirtilirken, 'da bazı kulüplerin Avcı'yı yakından takip ettiği bildirildi.

Teknik direktör değirmeni

MONCHI AVCI'YI YOKLAMIŞTI

Akşam'ın haberine göre; Sevilla'da çalıştığı dönemlerde yurtdışında yaşayan bazı Türk menajerlere Abdullah Avcı'yı soran Monchi'nin hocayı radarına aldığı bilinirken, La Liga haricinde Alman kulüplerinin de Abdullah Avcı için zemin yokladığı öğrenildi.

  1. 06.03.2019
  2. Güncelleme: 06.03.2019 13:16
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