Teknik direktör değirmeni
Süper Lig'de teknik adam değişiklikleri devam ediyor. Son değişiklik Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yapıldı. Bu sezon 11 takım teknik adam değiştirdi....
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