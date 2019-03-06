Teknik direktör değirmeni
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Teknik direktör değirmeni

Süper Lig'de teknik adam değişiklikleri devam ediyor. Son değişiklik Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yapıldı. Bu sezon 11 takım teknik adam değiştirdi....

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06 Mart 2019 , Çarşamba
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