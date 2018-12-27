Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Robinho'yu kadrosuna dahil etti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Gümüşdağ, "Kulübümüz, Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

Medipol Başakşehir, bu transferi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)'nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlısı olsun" ifadeleri kullanıldı.22 maç | 6 gol35 gol | 23 asist| 53 maç | 16 gol | 12 asist144 maç | 32 gol | 31 asist10 maç | 3 gol | 1 asist68 maç | 21 gol | 11 asist30 maç | 12 gol | 5 asistMedipol Başakşehir, Robinho karşılığında DG Sivasspor'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Robinho'nun maaşının da 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.

ROBİNHO KİMDİR?

Róbson de Souza kısaca Robinho (d. 25 Ocak 1984, São Vicente) Sağ açık mevkinde forma giyen Brezilyalı futbolcudur.

SANTOS DÖNEMİ...

2002 yılında, Robinho, 18 yaşındayken, ilk profesyonel sözleşmesini Santos ile imzaladı. Kulüpteki ilk sezonunda Santos şampiyon olurken, Robinho 24 maçta forma giyip, 9 gol attı.

2004 yazında, oynadığı futbol ve formuyla birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu bir futbolcu oldu. Fakat Robinho, Santos bütün teklifleri reddettiği için takımında kalmak zorunda kalmıştı. 2004-05 sezonunda Robinho'nun formu, annesinin 6 Kasım'da evinden kaçırılmasıyla kötü etkilendi. Fakat annesi hiçbir zarar görmeden fidye karşılığında altı hafta sonra serbest bırakıldı. Bu süre içinde 8 maçta sadece 1 gol atabildi.

Robinho, 2005 Haziran'ında La Liga ekiplerinden Real Madrid ile sözleşme imzaladı.

REAL MADRİD SÜRECİ

Robinho, La Liga'daki kariyerine 28 Ağustos 2005'te Real Madrid'in Cádiz'i 2-1 yendiği maçla başladı. İlk sezonunda ligde oynadığı 37 maçta 15 gol kaydetti.

2006-07 sezonunda, yeni teknik direktörü Fabio Capello'yla ters düşen Robinho, ilk birkaç ayını yedek kulübesinde geçirdi. Robinho, kendini ancak kış bittikten sonra ilk on birde görebildi.

Robinho, FIFA'dan izin alarak Brezilya'nın Copa América kampına katılmayarak, takımının Mallorca karşısındaki sezon finaline kaldı. 2007-08 sezonunda 2. yarıda kendine geldi ve 14 gol ve 11 asistlik herkesin gözünü dolduran bir performans sergiledi.

42 MİLYON EURO'YA CİTY'E GİTTİ

Robinho 1 Eylül 2008, Premier League transfer sezonunun son günü 42.500.000 € (£ 32.5m) gibi yüksek bir rakama Manchester City'ye transfer oldu. Haftalık 160.000 £ karşılığında dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu transfer Manchester City'nin Arap yatırım şirketi Abu Dhabi United Group tarafından satın alındığı gün meydana geldi.

Robinho Guardian verdiği röportajda, Manchester City gibi büyük bir kulüp olması ve arkadaşlar Jo ve Elano'nun bu kulüpte olmasının City'ye gelmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Premier League'deki ilk golünü 13 Eylül 2008 tarihinde Chelsea'ye attı. 26 Ekim'de Stoke City karşısnda Premier League ilk hat-trick'ini yaptı. UEFA Kupasında ilk Avrupa golü 6 Kasım'da Twente'ye attı.

Robinho ilk sezonunda Manchester City'de 14'ü Premier League ve 1 gol de UEFA'da olmak üzere 15 gol atmayı başardı.

Ancak, City'deki ikinci sezonunda sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kaldı. İkinci sezonunda toplamda sadece 12 maçta yer alabildi. Bu maçlardan sadece FA Cup'ta bir gol atabilen Robinho 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında City'nin teknik direktörü Roberto Mancini tarafından kadroda düşünülmediği için Ocak ayında kulüpten ayrıldı.

2010-2010 sezonu öncesinde kiralık oynadığı Santos geri dönen Robinho'nun Manchester City'de oynamak istememesi nedeniyle birçok kulübün ilgisini çekmiştir. Robinho ile anılan kulüplerden, Schalke, Milan, İnter, Barcelona, Benfica`nin arasından sıyrılan Beşiktaş, transfer gündeminin en önemli yıldızlarından biri olan Robinho ile en çok ilgilenen kulüp oldu.

Milan dönemi...

AC Milan, Robinho'nun bonservisi için İngiliz ekibi Manchester City'ye 10M€'luk bir bonservis bedeli ödemiştir. AC Milan'da 4 sezon boyunca forma giymiş olan Robinho, burada 108 Serie A maçına görev almıştır. Bu 108 maçta 25 gol atma başarısı gösteren Brezilyalı futbolcu İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu da yaşamıştır. 2014 yılında AC Milan tarafından Santos'a kiralık olarak gönderilen Robinho, Brezilya ekibinde halen forma giymektedir. 2014 yılından itibaren giydiği Santos FC formasıyla, toplam 20 Brezilya Serie A maçına çıkmış olan Robinho, 6 kez de gol sevinci yaşamıştır. 2003 yılından itibaren Brezilya milli takımının da formasını giyen Robinho, bu sürede 96 maça çıkmış ve 27 gol atmıştır. Ancak Brezilyalı futbolcu, milli takım bazında herhangi bir başarı elde edebilmiş değildir.

Tecavüz suçundan 9 yıl ceza

Robinho, Milan'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle İtalya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 33 yaşındaki oyuncunun itiraz hakkı bulunduğu için itiraz süreçleri tamamlanana kadar hüküm uygulanmayacak.

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