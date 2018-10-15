D'Arda! – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    D'Arda!

    D'Arda!

    Burnu kırılan Berkay, 1 milyon lira zarara uğradı. Şarkıcının menajerlik şirketi de ’a dava açmak için düğmeye bastı.

    Ünlü futbolcu Arda Turan, iddialara göre 10 Ekim'de popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e laf attı. Bununla da kalmayan Turan, şarkıcının burnunu kırdı. Özel hastanede ameliyat edilen Berkay ise önceki gün tedavisini tamamladı. Evine yollandı. Ancak bu durum şarkıcıya pahalıya patladı. Buna göre Berkay, bu ay boyunca 14 konser yapacaktı. Konser başına ise 70 bin lira alacaktı. Fakat sağlık durumu nedeniyle konserleri rafa kalkınca, zararı 1 milyonu TL'yi buldu. 'ı mahkemeye veren Berkay'ın ardından konser anlaşmalarından kar payı alan menajerlik şirketi de Arda'ya tazminat davası açmak için düğmeye bastı.

    ZARARI DUDAK UÇUKLATTI
    Konser başına 70 bin lira alan Berkay, burnu kırılınca 14 konserini birden iptal etmek zorunda kaldı. (Takvim)

    1. 15.10.2018 01:08
    2. Güncelleme: 15.10.2018 01:44
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