D'Arda!
Burnu kırılan Berkay, 1 milyon lira zarara uğradı. Şarkıcının menajerlik şirketi de Arda Turan’a dava açmak için düğmeye bastı.
ZARARI DUDAK UÇUKLATTI
Konser başına 70 bin lira alan Berkay, burnu kırılınca 14 konserini birden iptal etmek zorunda kaldı. (Takvim)
- 15.10.2018 01:08
- Güncelleme: 15.10.2018 01:44
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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