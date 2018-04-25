Mustafa Er ve Marius Sumudica sevk edildi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    ve Marius Sumudica sevk edildi

    Mustafa Er ve Marius Sumudica sevk edildi
    Hukuk Müşavirliği, sevklerini açıkladı. , ve , Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Kardemir Karabükspor Kulübü İdarecisi Erkan Ahmet Özcan'ın 'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.
    1. 25.4.2018
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