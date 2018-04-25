Mustafa Er ve Marius Sumudica sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Medipol Başakşehir, Bursaspor ve teknik direktör Mustafa Er, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Kardemir Karabükspor Kulübü İdarecisi Erkan Ahmet Özcan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.
- 25.4.2018
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