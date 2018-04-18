Başakşehir, Barış Alıcı'yı kadrosuna katmak istiyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Başakşehir, 'yı kadrosuna katmak istiyor

    Başakşehir, Barış Alıcı'yı kadrosuna katmak istiyor

    'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden olan gelecek sezon için transferde kolları sıvadı! Başakşehirli Yöneticiler, Altınordu'nun genç yıldızı 'yı kıskacına aldı. Yetkililerin Barış transferini bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.

    Altınordu'dan 2016-2017 sezonunda ettiği 'i sezon başında 13 milyon Euro bonservisle Roma'ya satarak kasasını dolduran Başakşehir'in yeni planı ...



    Ajansspor'un haberine göre; Altınordu'yla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Barış Alıcı'nın transferinde bonservis pazarlığında sona yaklaşıldı.

    Attığı gollerle takımını sırtlayan 20 yaşındaki orta saha, bu sezon görev aldığı 27 karşılaşmada; 10 gol, 9 asist kaydetti.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:35
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