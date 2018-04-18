Başakşehir, Barış Alıcı'yı kadrosuna katmak istiyor

Altınordu'dan 2016-2017 sezonunda transfer ettiği Cengiz Ünder'i sezon başında 13 milyon Euro bonservisle Roma'ya satarak kasasını dolduran Başakşehir'in yeni planı Barış Alıcı...







Ajansspor'un haberine göre; Altınordu'yla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Barış Alıcı'nın transferinde bonservis pazarlığında sona yaklaşıldı.



Attığı gollerle takımını sırtlayan 20 yaşındaki orta saha, bu sezon görev aldığı 27 karşılaşmada; 10 gol, 9 asist kaydetti.