Başakşehir, Barış Alıcı'yı kadrosuna katmak istiyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden olan Medipol Başakşehir gelecek sezon için transferde kolları sıvadı! Başakşehirli Yöneticiler, Altınordu'nun genç yıldızı Barış Alıcı'yı kıskacına aldı. Yetkililerin Barış transferini bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.
Altınordu'dan 2016-2017 sezonunda transfer ettiği Cengiz Ünder'i sezon başında 13 milyon Euro bonservisle Roma'ya satarak kasasını dolduran Başakşehir'in yeni planı Barış Alıcı...
Ajansspor'un haberine göre; Altınordu'yla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Barış Alıcı'nın transferinde bonservis pazarlığında sona yaklaşıldı.
Attığı gollerle takımını sırtlayan 20 yaşındaki orta saha, bu sezon görev aldığı 27 karşılaşmada; 10 gol, 9 asist kaydetti.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:35
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dobra dobra ne 18i? 35 de verseler 50 de verseler SATILAMAZ.. Yönetim böyle birşey yaparsa Trabzonu terk etsin..
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