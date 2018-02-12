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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    'den skandal hata!

    Başakşehir'den skandal hata!

    Medipol , ile oynadıkları kritik mücadele öncesinde büyük bir hataya imza attı. Maç öncesi kadroların verildiği dev ekranda yerine Hollandalı 'ın adı gösterildi.

    Maç öncesinde stat hoparlörlerinden Fenerbahçeli futbolcuların isimleri anons edilirken, bir yandan da 21 kişilik kadro stat ekranına yansıtıldı.

    Ancak 'de kısmında yazması gerekirken, sarı lacivertli ekibin eski hocası 'ın isminin yazılması gözlerden kaçmadı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:29
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