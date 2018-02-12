Başakşehir'den skandal hata!

Maç öncesinde stat hoparlörlerinden Fenerbahçeli futbolcuların isimleri anons edilirken, bir yandan da 21 kişilik kadro stat ekranına yansıtıldı.



Ancak Fenerbahçe'de teknik direktör kısmında Aykut Kocaman yazması gerekirken, sarı lacivertli ekibin eski hocası Dick Advocaat'ın isminin yazılması gözlerden kaçmadı.



