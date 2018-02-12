Başakşehir'den skandal hata!
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadıkları kritik mücadele öncesinde büyük bir hataya imza attı. Maç öncesi kadroların verildiği dev ekranda teknik direktör Aykut Kocaman yerine Hollandalı Dick Advocaat'ın adı gösterildi.
Maç öncesinde stat hoparlörlerinden Fenerbahçeli futbolcuların isimleri anons edilirken, bir yandan da 21 kişilik kadro stat ekranına yansıtıldı.
Ancak Fenerbahçe'de teknik direktör kısmında Aykut Kocaman yazması gerekirken, sarı lacivertli ekibin eski hocası Dick Advocaat'ın isminin yazılması gözlerden kaçmadı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:29
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Giuliano'dan olay sözler! Kavga...
Toplam 5
Yorum
fevidun adama küfür et sonra özür dilenecek bir şey yok, sana 8 maç ceza vermeleri gerekli.
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Başakşehir’in penaltı isyanı
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Yorum
TCelcius 10 gündür hakemi algı altına alıyorlar korkusundan bir tane ikili mucadeleyi başak lehine calmadı NET PENALTIYI YEDİ verse maç bambaşka yere
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Abdullah Avcı'dan Kocaman'a gönderme
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Yorum
kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
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