Dünya listesine girdi!
En pahalı Türk futbolcu unvanını elinde tutan Arda Turan, dünyada kiralama bedeli de en yüksek 4. isim oldu
2015-16 öncesi 34 milyon euro bonservis bedeliyle A.Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, en pahalı Türk unvanını almıştı. Katalan ekibindeki 3. yılında Başakşehir'e kiralanan 31 yaşındaki futbolcu, yine bir rekora imza attı. İstanbul ekibinin 1.5 yıllık kiralama bedeli için 10 milyon euro ödeyeceği iddia edilirken, bu rakam Arda'yı yeni bir listeye soktu.
ARDA Turan, Barça'ya ödenecek 10 milyon euro ile dünyada kiralama bedeli en yüksek 4. futbolcu oldu. ilk sırayı R.Madrid'den Bayern'e 13 milyon ile kiralanan Rodrigues alırken, W.Ham'dan M.United'a 12.7 milyon euro giden Tevez ikinci, Genoa'dan Roma'ya 11.5 milyon euro ile kiralanan Destro da 3.'lükte yer aldı.
'En çılgın hayalimdi'
Arda Turan dün Barcelona'ya veda mesajı yazdı. İşte Arda'nın eski kubüyle ilgili öne çıkan sözleri: "Hiçbir hayal sihir ile gerçeğe dönüşmez bu hayatta. Günün birinde Barcelona'nın formasını giymek, en çılgın hayallerimden biriydi. Ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için son nefesime kadar kendimle gurur duyacağım. Ama şimdi veda zamanı. Sayısız Türk çocuğunun rüyasını gerçekleştiren kulübüm; ülkeme dönmeme izin verdiniz, minnettarım."
ARDA Turan, Barça'ya ödenecek 10 milyon euro ile dünyada kiralama bedeli en yüksek 4. futbolcu oldu. ilk sırayı R.Madrid'den Bayern'e 13 milyon ile kiralanan Rodrigues alırken, W.Ham'dan M.United'a 12.7 milyon euro giden Tevez ikinci, Genoa'dan Roma'ya 11.5 milyon euro ile kiralanan Destro da 3.'lükte yer aldı.
'En çılgın hayalimdi'
Arda Turan dün Barcelona'ya veda mesajı yazdı. İşte Arda'nın eski kubüyle ilgili öne çıkan sözleri: "Hiçbir hayal sihir ile gerçeğe dönüşmez bu hayatta. Günün birinde Barcelona'nın formasını giymek, en çılgın hayallerimden biriydi. Ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için son nefesime kadar kendimle gurur duyacağım. Ama şimdi veda zamanı. Sayısız Türk çocuğunun rüyasını gerçekleştiren kulübüm; ülkeme dönmeme izin verdiniz, minnettarım."
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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