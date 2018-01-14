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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Dünya listesine girdi!

    Dünya listesine girdi!

    En pahalı Türk futbolcu unvanını elinde tutan , dünyada kiralama bedeli de en yüksek 4. isim oldu

    2015-16 öncesi 34 milyon euro bonservis bedeliyle A.Madrid'den 'ya transfer olan Arda Turan, en pahalı Türk unvanını almıştı. Katalan ekibindeki 3. yılında 'e kiralanan 31 yaşındaki futbolcu, yine bir rekora imza attı. ekibinin 1.5 yıllık kiralama bedeli için 10 milyon euro ödeyeceği iddia edilirken, bu rakam Arda'yı yeni bir listeye soktu.

    ARDA Turan, Barça'ya ödenecek 10 milyon euro ile dünyada kiralama bedeli en yüksek 4. futbolcu oldu. ilk sırayı R.Madrid'den Bayern'e 13 milyon ile kiralanan Rodrigues alırken, W.Ham'dan M.United'a 12.7 milyon euro giden Tevez ikinci, Genoa'dan Roma'ya 11.5 milyon euro ile kiralanan Destro da 3.'lükte yer aldı.

    'En çılgın hayalimdi'
    dün 'ya veda mesajı yazdı. İşte Arda'nın eski kubüyle ilgili öne çıkan sözleri: "Hiçbir hayal sihir ile gerçeğe dönüşmez bu hayatta. Günün birinde Barcelona'nın formasını giymek, en çılgın hayallerimden biriydi. Ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için son nefesime kadar kendimle gurur duyacağım. Ama şimdi veda zamanı. Sayısız Türk çocuğunun rüyasını gerçekleştiren kulübüm; ülkeme dönmeme izin verdiniz, minnettarım."
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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