Lider Başakşehir, rahat uyuyacak!
Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna oturduğu haftada bir de sponsoru oldu.
Magniflex, dört dünya şampiyonluğu yaşayan İtalya Milli Futbol Takımının ardından, Medipol Başakşehir' e de destek verme kararı aldı. sponsor olan ve 2018 yılının sonuna kadar devam edecek sponsorluk anlaşması kapsamında, Başakşehirli oyuncular, kulübün tesislerinde Magniflex'in sporcu sağlığını destekleyen uyku ürünlerini kullanacak.
Medipol Başakşehir ile imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan YATCOP Yönetim Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, "Sağlıklı uyku ürünleri sunan Magniflex sporla, özellikle de futbolla oldukça yakın duran bir marka. Markanın reklam yüzü dünyaca ünlü İtalyan kaleci Buffon. Magniflex aynı zamanda İtalya Milli Takımının da sponsoru. Türkiye'de ise Başakşehir'i tercih ettiler. Firmanın yatak endüstrisine yön veren yenilikçi ruhu ile kulübün sahip olduğu futbol dinamikleri birbiriyle çok örtüşüyor. Bu anlaşma ile Başakşehir'in yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULARIN YATAKLARI İTALYA'DA ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ!
Yapılan sponsorluk anlaşması sonrası Medipol Başakşehirli oyuncular, kendileri için özel olarak üretilen, aynı zamanda İtalya Milli Takım oyuncularının da kullandığı, sporcu sağlığını destekleyen yatak ve yastıklarda dinlenecek.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:19
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
GÖKHAN S SÜper başlığı az olmuş DİZEL FENER .....
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BU TAKIM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR 2 HAFTA ÖNCE ÖYLEYDİ.., ŞİMDİ BÖYLE YOK OLMADI SÜPER FENER DAHA OLMADI UZAY TAKIMI... :)
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Çare Fatih Terim
Toplam 26
Yorum
TRFTR öyle bir teknik ekip getirinki bundan sonraki tüm maçlarda,gs den büyük yok gerçeği her kesimde kabul edilsin sahaya çıkmadan rakip kabul et
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