 Elia taraftardan özür diledi! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Elia taraftardan özür diledi!

    Elia taraftardan özür diledi!

    Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı sonrası, Turuncu-beyazlıların Hollandalı yıldızı ile bir taraftar arasında sosyal medya üzerinden ilginç bir diyalog yaşandı.

    Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir,deplasmana ligin güçlü ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Elia'nın ilk yarı net bir pozisyonu değerlendiremeyip skoru 2-0'a getirememesi sonrası Twitter'da bir taraftar yıldız futbolcuya şakayla karışık isyan etti.

    Yaptığı bahis kuponlarını paylaşan taraftar, "Eğer o golü atsaydın kuponlarım tutacaktı" yazdı. Bu tweetin üzerine Hollandalı yıldız Elia da bahsi yatan taraftara "Üzgünüm kardeşim" cevabını verdi ve bu tweet kısa sürede beğeni topladı.

    İşte Elia'nın o tweeti…

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:11
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