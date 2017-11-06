Elia taraftardan özür diledi!

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir,deplasmana ligin güçlü ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Elia'nın ilk yarı net bir pozisyonu değerlendiremeyip skoru 2-0'a getirememesi sonrası Twitter'da bir taraftar yıldız futbolcuya şakayla karışık isyan etti.Yaptığı bahis kuponlarını paylaşan taraftar, "Eğer o golü atsaydın kuponlarım tutacaktı" yazdı. Bu tweetin üzerine Hollandalı yıldız Elia da bahsi yatan taraftara "Üzgünüm kardeşim" cevabını verdi ve bu tweet kısa sürede beğeni topladı.