Elia taraftardan özür diledi!
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı sonrası, Turuncu-beyazlıların Hollandalı yıldızı Eljero Elia ile bir taraftar arasında sosyal medya üzerinden ilginç bir diyalog yaşandı.
Yaptığı bahis kuponlarını paylaşan taraftar, "Eğer o golü atsaydın kuponlarım tutacaktı" yazdı. Bu tweetin üzerine Hollandalı yıldız Elia da bahsi yatan taraftara "Üzgünüm kardeşim" cevabını verdi ve bu tweet kısa sürede beğeni topladı.
İşte Elia'nın o tweeti…
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:11
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"Yerime biri lazım"
Toplam 6
Yorum
Aslan Pençesi Elbet bir gün gidicek hocanız. Bizden Fatih terimin gittiği gibi. Avrupayı ve ligi toz duman ederken, milli takıma gittiği gibi.. Bekleyin
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Arsenal’den 10 milyon euro!
Toplam 17
Yorum
BJK'li Yaw 10 milyon'a satacaginiza takimda kalsin daha iyi... O paraya kimi alacaksiniz 10 numara olarak ? Ha Mata geliyorsa 10 milyon'a olur..
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''Benden bu kadar''
Toplam 11
Yorum
BERKE EĞER AZİZ KALSIN KARARI ALIRSA KENDİ İPİNİDE ÇEKER ZATEN GÜVEN KALMAMIŞ KENDİNE O ZAMAN ALİ KOÇ KARŞISINDA ŞANSI 0 KALIR.
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