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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurdan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurdan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Nurdan Hanım oldu. Nurdan Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurdan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 30 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 17:02
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 Ocak Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurdan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Nurdan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 30 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURDAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak yarışmacısı Nurdan Hanım oldu. Nurdan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Ocak yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selim: 5

Nursena: 5

Mehmet: 4

Nurdan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MEHMET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Ocak yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selim: 5

Nursena: 4

Zeynep: 4

Nurdan: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURSENA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Ocak yarışmacısı Nursena Hanım oldu. Nursena Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selim: 7

Mehmet: 4

Zeynep: 6

Nurdan: 5

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