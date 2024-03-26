Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 MART Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 MART Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 26 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 18:40 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 MART Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büşra kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 26 Mart 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Mart yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Oğuzhan: 6

Serdem: 6

Emine: 4

Dilek: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİNE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Mart yarışmacısı Emine Hanım oldu. Emine Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilek: 5

Büşra: 5

Serdem: 4

Oğuzhan: 5

DİĞER
Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer engeli! Bizzat aradı ve...
Başkan Erdoğan, Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu! ABD'deki kritik görüşmede bir ilk yaşanacak | Masada hangi konular var?
TFF'den açıklama geldi! Sızdırılan görüntüler...
Fırtına'dan tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? (26 Mart)
Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?
9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 9. sınıf 2. Dönem tüm dersler ortak sınavı sorular ve çözümleri
6. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR 2024 | 6. sınıf 2.dönem ortak sınavı sorular ve çözümleri
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Mart rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Köhn'den transfer sözleri! "Teklifler vardı ama..." Köhn'den transfer sözleri! "Teklifler vardı ama..." 17:05
Altay'da kaleci Mustafa'nın yüzü gülmedi Altay'da kaleci Mustafa'nın yüzü gülmedi 16:49
Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... 16:03
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! 16:00
F.Bahçe mesaisini sürdürdü! F.Bahçe mesaisini sürdürdü! 16:00
F.Bahçe'den sızdırılan görüntülerle ilgili açıklama! F.Bahçe'den sızdırılan görüntülerle ilgili açıklama! 15:26
Daha Eski
TFF'den açıklama geldi! Sızdırılan görüntüler... TFF'den açıklama geldi! Sızdırılan görüntüler... 15:12
Fırtına'dan tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama! Fırtına'dan tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama! 14:50
F.Bahçe'den İrfan Can kararı! Sözleşmesi... F.Bahçe'den İrfan Can kararı! Sözleşmesi... 14:41
Zeynep Sönmez hedefini açıkladı! Zeynep Sönmez hedefini açıkladı! 14:25
G.Saray'da Köhn yolcu! G.Saray'da Köhn yolcu! 13:50
Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! 13:18