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YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 MART Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 19 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 18:46
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 MART Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Murat Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 19 Mart 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Mart yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Muazzez: 4

Sena: 5

Taylan: 4

Damla: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUAZZEZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Mart yarışmacısı Muazzez Hanım oldu. Muazzez Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Murat: 5

Sena: 6

Taylan: 6

Damla: 7

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