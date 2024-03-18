Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 18 Mart 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 18 Mart 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 18 Mart | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 18 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 18 Mart 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 18 MART? | Gelinim Mutfakta'nın 1346. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 18 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 18 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15 Mart Cuma günü çeyrek altını Tuğba gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Mart hafta finalinde elenen isim Gözde gelin oldu.

DİĞER
Milli maçlar ne zaman 2024? A Milli Takım Macaristan ve Avusturya maç tarihi!
CHP'de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak 'Özgür'leşme hamlesi! Özel 'buradayım' dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!
Avrupa'nın yükselen yıldızı Szymanski'nin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 MART | Ay Yengeç burcunda! 🌗Hislerinize güvenin
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İŞKUR 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekimi ne zaman?
LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Mart rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 11:18
Valencia - Bayern Münih maçı ne zaman? Valencia - Bayern Münih maçı ne zaman? 11:17
Batshuayi'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı Batshuayi'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı 10:47
Spor camiasından Çanakkale Zaferi paylaşımları! Spor camiasından Çanakkale Zaferi paylaşımları! 10:48
Olaylı maç sonrası gözaltı kararları! Olaylı maç sonrası gözaltı kararları! 10:53
F.Bahçe'de ilginç istatistik! Batshuayi... F.Bahçe'de ilginç istatistik! Batshuayi... 11:09
Daha Eski
Partizan - Baskonia maçı ne zaman? Partizan - Baskonia maçı ne zaman? 10:13
Çarpıcı sözler! "O kutlamayı sahada yapmayacaksın" Çarpıcı sözler! "O kutlamayı sahada yapmayacaksın" 10:15
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? 10:16
AS Monaco - Olimpia Milano maçı ne zaman? AS Monaco - Olimpia Milano maçı ne zaman? 10:20
Kızılyıldız - Panathinaikos maçı ne zaman? Kızılyıldız - Panathinaikos maçı ne zaman? 10:22
Alcaraz Indian Wells'te şampiyon oldu! Alcaraz Indian Wells'te şampiyon oldu! 10:27