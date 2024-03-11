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OSCAR ÖDÜLLERİ 2024 | Oscar'ı hangi oyuncular ve filmler kazandı? Oscar'da en çok ödül alan film hangisi oldu?

Sinema tarihinin en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödülü, 96. kez düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Sinemaseverler en çok ödül alan filmi, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ve diğer tüm dallarda ödül kazanan isimleri merakla araştırıyor. İşte en iyi film ödülü, en iyi yönetmen ödülü, en iyi kadın ve erkek oyuncu ödülü, en iyi yardımcı oyuncu ödülleri ve en iyi senaryo ödülünü kazananlar tam listesi...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 12:30
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OSCAR ÖDÜLLERİ 2024 | Oscar'ı hangi oyuncular ve filmler kazandı? Oscar'da en çok ödül alan film hangisi oldu?

2024 yılında büyük merakla beklenen Oscar ödülleri sahipleri buldu. 96. kez düzenlenen Oscar'da bu yıl Oppenheimer damga vurdu. Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar ödül töreni bu yıl da yıldızlar geçidine döndü. Sinemaseverler merakla kazanan isimleri araştırıyor. İşte Oscar ödülleri kazananlar tam listesi...

OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR BELLİ OLDU!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 96'ncı kez sahiplerini buldu. Komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda Los Angeles'taki Dolby Tiyatro'sunda gerçekleştirilen ödül törenine en iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan "Oppenheimer" damga vurdu.

En iyi yönetmen ödülünü "Oppenheimer" ile Christopher Nolan alırken, en iyi erkek oyuncu da "Oppenheimer"daki rolüyle Cillian Murphy seçildi. Robert Downey Jr. "Oppenheimer"daki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle layık görülürken, "Oppenheimer" en iyi orijinal film müziği, sinematografi ve en iyi kurgu dallarında da ödül kazandı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ EMMA STONE'A

En iyi kadın oyuncu ödülünü "Poor Things"teki rolüyle Emma Stone'un aldığı gecede, en iyi yardımcı kadın oyuncu "The Holdovers"taki rolüyle Da'Vine Joy Randolph seçildi. "The Wonderful Story of Henry Sugar" en iyi kısa film ödülünün sahibi olurken, "20 Days in Mariupol" en iyi belgesel dalında ödül aldı. En iyi kısa belgesel de "The Last Repair Shop" oldu. "The Boy and the Heron" en iyi animasyon, "War is Over" ise en iyi kısa animasyon film dallarında ödüle layık görüldü.

  • En iyi film: Oppenheimer
  • En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)
  • En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)
  • En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)
  • En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'vine Joy Randolph (The Holdovers)
  • En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)
  • En iyi film kurgusu: Oppenheimer (Jennifer Lame)
  • En iyi sinematografi: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)
  • En iyi özgün müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)
  • En iyi orijinal şarkı: Barbie ("What Was I Made For?" - Billie Eilish and Finneas O'Connell)

İŞTE OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDEN FOTOĞRAFLAR

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