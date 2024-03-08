Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 8 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 8 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Mart | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 8 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 11:44 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 12:00
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 8 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta'nın 1340. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 8 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Mart Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 8 MART CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1340. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 4 - 8 Mart hafta finalinde bilezikleri alan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 7 Mart Perşembe günü çeyrek altını Tuğba gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 12-16 Şubat haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 26 Şubat - 1 Mart hafta finalinde elenen isim Şafak gelin oldu.

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