Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 23 Şubat Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 23 Şubat Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta ekranların en çok izlenen yemek programı olarak yayın hayatına devam ediyor. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da haftanın son günü olan bugün eleme günü. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 12:10
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 23 Şubat Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta'nın 1330. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Şubat Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 23 ŞUBAT CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1320. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Şubat Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Şubat Perşembe günü çeyrek altını Şafak gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 12-16 Şubat haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 12-16 Şubat hafta finalinde elenen gelin olmadı.

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