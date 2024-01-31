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Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı? | SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK ÇARŞAMBA

Survivor All Star 2024 31 Ocak Çarşamba günü dans yarışmasıyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 31 Ocak Survivor Dans yarışmasını kim, hangi takım kazandı? İşte 31 Ocak Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 01:00
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Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı? | SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK ÇARŞAMBA

SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dans yarışması yapıldı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 31 Ocak Survivor Dans yarışmasını kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DANS YARIŞMASINI HANGİ TAKIM KAZANDI 31 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dans yarışmasını kazanan ve Rio Karnavalı'na gitmeye hak kazanan 6 isim şunlar oldu:

  1. Damla
  2. Yağmur
  3. Özgür
  4. Turabi
  5. Furkan
  6. Ogeday

Furkan ve Ogeday ekstra 2 kişiyi yanında götürme hakkı kazandı. Poyraz ve Nefise de listeye eklendi. Ayrıca eşit oy sebebiyle Berna da listeye eklendi.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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