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YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 OCAK Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Yıldız Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 15 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 18:57
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 OCAK Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 15 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YILDIZ KAÇ PUAN ALDI?

15 Ocak Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Yıldız Hanım'ın puan durumu yapılan oylama sonrasında şu şekilde:

İbrahim: 5

Çağla: 5

Seda: 4

Yağız: 4

Yıldız Hanım toplamda 18 puan alarak günü tamamladı.

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