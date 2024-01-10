Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 10 OCAK Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 10 OCAK Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Yusuf Bey oldu. Yusuf Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 10 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 18:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 10 OCAK Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Yusuf Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 10 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YUSUF KAÇ PUAN ALDI?

10 Ocak Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yusuf Bey oldu. Yusuf Bey'in puan tablosu yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖMER KAÇ PUAN ALDI?

9 Ocak Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Ömer Bey oldu. Ömer Bey'in puan tablosu şu şekilde:

Pınar: 3

İlknur: 4

İlkay: 4

Yusuf: 4

Ömer Bey toplamda 15 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İLKNUR KAÇ PUAN ALDI?

8 Ocak Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı İlknur Hanım oldu. İlknur Hanım diğer yarışmacılardan şu şekilde puanlar aldı:

Pınar: 4

Ömer: 4

Yusuf: 4

İlkay: 4

İlknur Hanım toplamda 16 puan alarak günü tamamladı.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul’u Kayra Şenocak meğer 45 kilo vermiş! Kayra Şenocak'ın zayıflama sırrı: Eşim bol bol pişirdi...
SSK, BAĞ-KUR emeklisine ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni düzenlemenin tarihi
Ara transfer döneminin harcama limitlerini açıklandı
G.Saray'da yıldız isim Sivas deplasmanında yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 10 Ocak puan durumu
Hayat Işığım oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
Yarın KANDİL mi? | 11 Ocak 2024 ne kandili? - DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Peygamber Efendimizin REGAİP KANDİLİ DUASI
Yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 18:28
Santos ile Svensson Beşiktaş'ta antrenmana çıktı! Santos ile Svensson Beşiktaş'ta antrenmana çıktı! 18:05
Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi! Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi! 18:04
Bodrum FK Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı! Bodrum FK Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı! 17:49
Ara transfer döneminin harcama limitlerini açıklandı Ara transfer döneminin harcama limitlerini açıklandı 17:38
G.Saray'da yıldız isim Sivas deplasmanında yok! G.Saray'da yıldız isim Sivas deplasmanında yok! 17:23
Daha Eski
Galatasaray Sivas'a geldi! Galatasaray Sivas'a geldi! 17:17
Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... 16:46
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? 16:15
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 16:13
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 16:10
Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! 16:09