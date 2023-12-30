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K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | K-9 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Reid Carolin'in yönetmen koltuğuna oturduğu K-9 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen K-9 filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2022 yapımı sinema filmi K-9'a dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:32
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K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | K-9 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Reid Carolin ve Brett Rodriguez'in kaleme aldığı K-9 filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ordu muhafızı Briggs, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca devam eden bir yolculuğa çıkar. Briggş'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşür. Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden olur.

K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
  • Channing Tatum
  • Luke Forbes
  • Ethan Suplee
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