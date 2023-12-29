YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 ARALIK? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 100 bin TL'yi kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 ARALIK? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz her hafta olduğu gibi bu hafta da 5 yarışmacı ile haftanın en iyi sofrasını bulmaya devam ediyor. Yemekteyiz 29 Aralık tarihli bölümünde 1 kişi yeni yıla özel 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 100 bin TL'yi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yılbaşı özel bölümü ile izleyici karşısına geçti. Hafta boyunca 5 yarışmacı büyük ödül için en güzel sofrayı hazırlamaya çalıştı. Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın puanlamasının ardından birinci olan isim belirleniyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Aralık 2023 birincisi henüz belli olmadı puanlamanın ardından birinci olan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.