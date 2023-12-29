Haberler Magazin YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 ARALIK? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 100 bin TL'yi kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 ARALIK? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 100 bin TL'yi kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yıla özel bu hafta 100 bin TL ödül dağıtıyor. 5 kişinin sırayla yemekler yaparak birbirlerini puanladığı programda, haftanın 1.'si ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Yemekteyiz'de bu haftanın birincisinin kim olduğunu araştıranlar, arama motorlarında 'Zuhal Topal Yemekteyiz kim kazandı 29 Aralık? Yemekteyiz 1. kim oldu, 100 bin TL'yi kim aldı? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 18:21 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 18:40
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 ARALIK? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 100 bin TL'yi kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 ARALIK? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz her hafta olduğu gibi bu hafta da 5 yarışmacı ile haftanın en iyi sofrasını bulmaya devam ediyor. Yemekteyiz 29 Aralık tarihli bölümünde 1 kişi yeni yıla özel 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 100 bin TL'yi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yılbaşı özel bölümü ile izleyici karşısına geçti. Hafta boyunca 5 yarışmacı büyük ödül için en güzel sofrayı hazırlamaya çalıştı. Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın puanlamasının ardından birinci olan isim belirleniyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Aralık 2023 birincisi henüz belli olmadı puanlamanın ardından birinci olan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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