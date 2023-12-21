Haberler Magazin ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Armageddon filminin oyuncuları kim?

ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Armageddon filminin oyuncuları kim?

Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Armageddon filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Armageddon filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Armageddon filminin oyuncuları kim?

Michael Bay,Bruce Willis'in başrollerinde yer aldığı ve Michael Bay'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Armageddon filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Armageddon filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Armageddon filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Armageddon filmi tüm detayları...

ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

NASA, Dünya'ya hızla yaklaşmakta olan bir meteoru farkeder. Yaklaşık olarak bir eyalet büyüklüğünde olan bu meteorun dünyaya çarpmadan parçalanabilmesi için bir plan yapmaya başlarlar. Plana göre meteor havada ikiye bölünecek ve dünyanın iki yanından geçip gidecektir. Zamanla yarışan ekibin başarılı olmaktan başka çareleri yoktur.

ARMAGEDDON OYUNCULARI KİM?

  • Michael Bay
  • Bruce Willis
  • Billy Bob Thornton
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Penaltıyı vermediler" | "Icardi denen efsane..."
Merkez Bankası 2023 Aralık Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
"Vurdumduymaz ve laubali"
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TAŞIYICI (THE TRANSPORTER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Masterchef'te eleme adayı kim oldu ? 20 Aralık 2023
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 4A, 4B, 4C'liler ne kadar zam alacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 21 ARALIK 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? 09:18
Empoli - Lazio maçı ne zaman? Empoli - Lazio maçı ne zaman? 09:10
Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? 08:55
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! 08:53
Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi! Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi! 08:39
"Vurdumduymaz ve laubali" "Vurdumduymaz ve laubali" 08:37
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:04
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:41
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:40
Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız 01:09
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer 01:09
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58