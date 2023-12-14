Haberler Magazin 🍔 Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli? Sergen Özen kimdir? Masterchef yarışmacısı Sergen mesleği ne?

🍔 Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli? Sergen Özen kimdir? Masterchef yarışmacısı Sergen mesleği ne?

Masterchef All Star yarışmacılarından Sergen Özen izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Esprili tavırlarıyla dikkat çeken Sergen, 2022 Masterchef'te 4. olarak elenmişti. Bu sezona damöga vuran yarışmacının normal hayatta köfteci dükkanı bulunuyor. Masterchef Sergen kimdir, kaç yaşında? sorguları yapılırken merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 18:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 18:31
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🍔 Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli? Sergen Özen kimdir? Masterchef yarışmacısı Sergen mesleği ne?

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Sergen Özen, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Sergen Özen kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 3. kez yarışmaya katılacak. Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlamıştır. Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, uzun senedir aşçılık yapıyor.

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