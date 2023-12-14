🍔 Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli? Sergen Özen kimdir? Masterchef yarışmacısı Sergen mesleği ne?

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Sergen Özen, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Sergen Özen kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 3. kez yarışmaya katılacak. Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlamıştır. Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, uzun senedir aşçılık yapıyor.