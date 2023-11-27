Haberler Magazin 🎬DÜŞÜŞ (FALL) - Düşüş Filminin Konusu ne? Düşüş oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

🎬DÜŞÜŞ (FALL) - Düşüş Filminin Konusu ne? Düşüş oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Scott Mann'in oturduğu ve başrollerini Grace Caroline Currey, Virginia Gardner ve Mason Gooding'in paylaştığı Düşüş filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki 2011 yapımı Düşüş hakkında arama motorlarında araştırılan 'Düşüş filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:00
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🎬DÜŞÜŞ (FALL) - Düşüş Filminin Konusu ne? Düşüş oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Düşüş filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Scott Mann'in üstlendiği sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Düşüş filminin konusu ne? Düşüş oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DÜŞÜŞ (FALL) FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin rahmetli kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmeiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca, Becky ve Hunter mahsur kalır. Becky ve Hunter'ın uzman tırmanma becerileri ve dostluk bağları, zorlu koşullarda, malzeme eksikliğinde ve baş dönmesine neden olan yüksekliklerde hayatta kalmak için umutsuz bir mücadele verirken nihai teste tabi tutulur.

DÜŞÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI:

  • Grace Caroline Currey
  • Virginia Gardner
  • Mason Gooding
  • Jeffrey Dean Morgan
  • Jasper Cole
  • Darrell Dennis
  • Julia Pace Mitchell
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