MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | 20 Kasım Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 20 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar kaptanlık için en içli köfteyi böreği yapmaya çalışacak. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli olacak. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR 20 KASIM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.